Freudenstadt Sekt Aug’ in Auge mit dem Kranfahrer

Architekt Matthias Jarcke sprach ebenfalls von einem Meilenstein. "Das hier ist das Ergebnis aus sieben Jahren Arbeit, die seit dem ersten Gespräch mit der Stadt vergangen sind", so der Planer. Das Vertrauen, das der Gemeinderat in das jetzige Konzept gesetzt habe, werde sich "als richtig erweisen". Schneider sei "ein außergewöhnlicher Bauherr", was die Leidenschaft für das Konzept und seine Details betreffe. Es entstehe was, "das in die Stadt reingehört", eine "interessante Mischung aus Wohnen, Betreuung und Gewerbe". Logistisch sei der Bau eine Herausforderung. Das Gelände fällt nicht nur geradezu schroff ab, es gehe auch eng zu auf der Baustelle. Dafür werde am Ende "der Charakter des Rappenhangs wieder hergestellt", versprach Jarcke.

"Das Projekt begleitet mich bereits seit dem Wahlkampf ums OB-Amt", sagte Julian Osswald. Die "Bauschutt-Ruine" nach dem Brand des alten "Rappen" und die lange Zeit der Ungewissheit danach habe die Freudenstädter "sehr beschäftigt und geärgert". Zwar sei der Abraum der Schutthalde seine erste Amtshandlung nach dem Wahlsieg gewesen. Bis zum jetzigen Richtfest sei es trotzdem noch ein weiter Weg gewesen. Handel und Parkdecks hätten hier nichts verloren, so der OB. Diese Erkenntnis habe sich irgendwann in der Kommunalpolitik durchgesetzt. Das jetzige Konzept sei "wunderbar passend".

Interessenten können den "Rappenpark" am Samstag, 29. September, besichtigen. Von 12 bis 17 Uhr ist Tag der offenen Baustelle. Um 15 Uhr hält ein Vertreter der Stiftung Innovation und Pflege mit Sitz in Sindelfingen einen Vortrag über das Konzept für das betreute Wohnen.