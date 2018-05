Seewald (ebh). Dorfurlaub ist eine neue Marketing-Initiative der Schwarzwald Tourismus Freiburg. Im Fokus stehen kleine Privatvermieter, denen ein besseres Marketing ermöglicht werden soll. Mit einer Beteiligung der Gemeinde in Höhe von 2000 Euro in zwei Jahren und der Möglichkeit, individuelle Beratung pro Betrieb wahrzunehmen, könnten Kleinstvermieter mehr Aufmerksamkeit erfahren. Da man viel in die touristische Infrastruktur investiert habe, macht das Projekt aus Sicht des Gemeinderats Seewald Sinn. Er beschloss, dass sich die Gemeinde bewerben soll.