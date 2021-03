1 Foto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Weitere Personen mit britischer Mutation

Kreis Freudenstadt. Sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden dem Landratsamt Freudenstadt am Montag gemeldet. Die betroffenen Personen wohnen in Horb (vier), Pfalzgrafenweiler und Waldachtal.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen erhöht sich auf 3425. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 3147 (minus drei). Grund dafür sind laut Landratsamt nachgelieferte Subtypisierungen von positiv getesteten Personen auf die britische Mutation und die damit einhergehende Verlängerung der Isolationszeit von zehn auf 14 Tage. 149 (plus neun) infizierte Personen befinden sich in Isolierung. Die Zahl der Verstorbenen bleibt bei 129. Die Sieben-Tages-Inzidenz wurde vom Landesgesundheitsamt am Dienstag mit 63,4 angegeben und liegt damit wieder über dem als kritisch angesehenen Wert von 50, der erneut Auswirkungen auf die Öffnung des Handels haben könnte.