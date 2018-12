Grund zum Feiern im Krankenhaus Freudenstadt: Gleich an zwei Prüfungsterminen bestanden insgesamt sechs Medizinstudenten ihr mündliches Staatsexamen. Für Paula Margarete Breyer, Kirsten Gottlob, Stefan Gottlob, Christian Pflüger, Kathrin Maria Vaterl und Maximilian Wurster ist nun auch die letzte Hürde des Studiums gemeistert. Das Examen erstreckte sich über zwei Tage, an denen die Kandidaten ihr Wissen sowohl in den Pflicht- als auch in den Wahlfächern in einer praktischen und in einer mündlichen Prüfung unter Beweis stellen mussten. Die Prüfungsvorsitzenden waren Chefarzt Florian Bea, Kardiologie, und beim zweiten Prüfungstermin Chefarzt Klaus Fellermann, Innere Medizin. Breyer, die als Stipendiatin des Landkreises Freudenstadt unter anderem in Tübingen studierte, absolvierte ihren praktischen Teil der Ausbildung in den Abteilungen Pädiatrie, Chirurgie und Innere Medizin. Sie wird dem Haus erhalten bleiben und fängt im Januar als Assistenzärztin in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an, teilt die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) mit. "Es ist schön zu sehen, dass das Konzept des Landkreises Freudenstadt in Bezug auf die Vergabe von Stipendien zur Gewinnung qualifizierter Fachkräfte für den Kreis gut angenommen wird", so Matthias Meier, kaufmännischer Direktor der KLF. Aber auch sonst seien in den vergangenen Jahren steigende Zahlen an Studenten im Krankenhaus Freudenstadt zu verzeichnen, die ihr praktisches Jahr (PJ) absolvieren, sagte die Ärztin Jasmin Brühler. Sie ist PJ-Beauftragte des Krankenhauses und betreut die Studenten bei allen Fragen rund um ihr praktisches Jahr zusammen mit Jutta Seeger. Fotos: KLF