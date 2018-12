Freudenstadt Sicherheit: Schüler erhalten Bustraining

Die Fünftklässler wurden mit dem Bus an der Realschule abgeholt und fuhren zum Betriebsgelände der Firma Katz. Dort war eine Bushaltestelle mit Pylonen markiert.

Die Schüler durften an dieser Haltestelle einmal mit Schubsen und Drängeln in den Bus einsteigen, wie es vielerorts zu beobachten ist, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Ohne Drängeln geht’s viel schneller