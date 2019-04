Freudenstadt Schwarzwald-Krimi: Mosaik um Morde und Verstrickungen

Bei diesem Krimi lohnt es sich, auf die Details zu achten. Und als wäre damit nicht schon genug zu tun, muss sich der Zuschauer das Ganze auch noch zwei Tage lang merken. Denn das ZDF bietet als "Fernsehfilm der Woche" einen Zweiteiler: Die erste Hälfte von "Und tot bist Du!" läuft am Montag (20.15 Uhr), der zweite Teil folgt ebenfalls zur Hauptsendezeit am Mittwoch.

Beschrieben wird der Film als "Schwarzwaldkrimi". Doch was lapidar und regional klingt, ist ein spannendes Mosaik um mehrere Morde und Verstrickungen der Figuren, die weit in die Vergangenheit zurückreichen. Immer wieder zeigen in schwarz-weiß gehaltene Sequenzen Szenen aus der Zeit zum Ende des Zweiten Weltkriegs, als französische Soldaten in die Region um Freudenstadt vorrückten.

Wasserleiche ruft Polizei auf den Plan