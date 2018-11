Freudenstadt Schutz gegen Energie- und andere Diebe

Denn die Förderbank KfW bezuschusse beides. Einbrüche häufen sich in Herbst und Winter. Für viele Verbraucher sei dies ein Anlass, sich über den Einbau geschützter Türen und Fenster zu informieren. "Dabei lohnt es sich, auch an die Energiebilanz des Hauses zu denken", rät Matthias Bauer, Abteilungsleiter Bauen, Wohnen, Energie bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Denn die KfW fördere im Rahmen des Programms "Energieeffizient sanieren" zahlreiche Maßnahmen, die neben dem Einbruchschutz auch die Energiebilanz verbessern. Wer beide Aspekte berücksichtige, profitiere doppelt, erläutert Bauer. Auch wer in erster Linie seinen Einbruchschutz verbessern wolle, könne diesen mit der KfW-Förderung zur energetischen Sanierung verknüpfen. "Das fängt bei der neuen Haustür oder neuen Fenstern an und reicht bis zum nachträglichen Einbau von Rollläden", so Bauer.

Alle Informationen zum Einbruchschutz erhalten Verbraucher bei der nächstgelegenen polizeilichen Beratungsstelle. Zu Fragen der Energieeffizienz stehen die unabhängigen Energieberater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zur Seite. Termine können direkt bei der Energieagentur in Horb unter der Telefonnummer 07451/5 52 99 79 vereinbart werden.

Weitere Informationen: www.verbraucherzentrale-energieberatung.de