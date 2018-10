Freudenstadt Schüler und Lehrer drehen 3754 Runden für guten Zweck

Mit dem sozialen Engagement wollten die Schüler Gleichaltrige unterstützen, bei denen es im Leben nicht immer rund läuft. Bei der Stiftung Eigen-Sinn stehen laut Hans-Martin Haist noch viele Kinder und Jugendliche auf der Warteliste, um bei der Einrichtung Stabilität und Selbstbewusstsein zu erlangen. Zusammen mit Konrektorin Dorothea Beller feuerte Rektor Laschinger die Schüler an, die in mehreren Blöcken im Alter von elf bis 18 Jahren an den Start gingen. Auch einige Lehrer drehten ihre Runden, während ihre Kollegen an der Strecke oder an Verpflegungsständen mithalfen.