Freudenstadt Schüler spenden ihren Lohn

Kreis Freudenstadt. Wie in den vergangenen Jahren tauschten Kinder und Jugendliche von 17 Schulen im Landkreis für einen Tag das Klassenzimmer gegen einen Arbeitsplatz. Sie arbeiteten ehrenamtlich bei einem Betrieb ihrer Wahl und spendeten das verdiente Geld an den Jugendfonds. Dieser fördert mit dem Geld präventive Jugendprojekte im ganzen Landkreis.

Sehr gut angenommen von den Schülern wurde die neu eingerichtete Aktionstagsbörse auf der Homepage von "Mitmachen Ehrensache", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Diese Börse gab den Schülern eine Auswahl an Arbeitgebern, die für den Aktionstag einen Arbeitsplatz anboten. Das war für die Arbeitgeber ebenfalls eine gute Möglichkeit, sich den Schülern für diesen Tag mit einer freien Stelle anzubieten. Die Auftaktveranstaltung fand diesmal bei der Firma Erfi in Freudenstadt statt. Landrat Klaus Michael Rückert eröffnete dort den kreisweiten Aktionstag. Die Schüler des Kepler-Gymnasiums Freudenstadt und der Realschule Dornstetten durften bei der Firma Erfi einzelne Teile eines Mess- und Prüfplatzes montieren.