Freudenstadt/Schramberg Männer mit Druckluftwaffe beschossen: Ermittlungen laufen

Sowohl in Freudenstadt als auch auf dem Sulgen bemerkten die Opfer nicht, wie sie beschossen wurden. Erst der Schmerz ließ die beiden Männer aufmerken. In Freudenstadt wurde das 32-jährige Opfer am Bein getroffen - das Projektil musste operativ entfernt werden. Der 43-Jährige auf dem Sulgen spürte etwas am Ellenbogen und entdeckte daraufhin ein Projektil im Gewebe seiner Jacke. Er blieb unverletzt.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Vorfällen sind bislang nicht abgeschlossen.