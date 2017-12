Freudenstadt Schon seit der Kindheit ein Stuttgart-Fan

Die neue Vereinsbeirätin des VfB spielte selbst für den SV Musbach Fußball und hat für den SV Wittlensweiler eine Mädchenmannschaft trainiert. Ihr Vater Günther Siefert ist dort ebenfalls Vereinsmitglied, er ist als stellvertretender Abteilungsleiter Aktive im Vorstand.

Aufgewachsen ist Claudia Maintok in Wittlensweiler. Sie hat erst die Realschule in Freudenstadt und dann das Wirtschaftsgymnasium besucht. Dem schloss sich ein duales BWL-Studium bei Homag an, wo sie heute in der Abteilung Export und Absatzfinanzierung arbeitet. 2015 heirateten sie und Daniel Maintok.

Hans H. Pfeifer, früherer Oberbürgermeister von Freudenstadt, ist übrigens ebenfalls in den Beirat gewählt worden. Ins Präsidium kam derweil der Baiersbronner Bernd Gaiser.