Freudenstadt Schlüsselübergabe bei Bruderhaus-Diakonie

Im Anschluss zelebrierte der stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende, Prälat Christian Rose, einen Abschlussgottesdienst, der von einem Quintett des Bezirksposaunenchors Freudenstadt musikalisch umrahmt wurde. "160 Jahre Arbeit in Schernbach enden und etwas Neues beginnt mit dem Segen Gottes", sagte Rose. Er erwaähnte auch die sechs Brände in der Einrichtung. Mit Dankbarkeit und Wehmut werde so manch einer zurückblicken, aber auch mit Trauer, Wut und Enttäuschung, weil es in Schernbach nicht weitergeht, war sich Rose sicher.

Günter Braun, Fachlicher Vorstand der Bruderhaus-Diakonie, sagte, dass es aufgrund emotionaler und persönlicher Beziehungen zu diesem Ort nicht leicht falle, Abschied zu nehmen. Es sei immer das Ziel der Bruderhaus-Diakonie gewesen, Schranken zwischen dem Dorf und der Einrichtung abzubauen, betonte Braun.

Vorreiter bei der Teilhabemöglichkeit

Die Bruderhaus-Diakonie sehe sich in der Auflösung der Großeinrichtung und dem Umzug der Bewohner auf kleinere Wohngemeinschaften als Vorreiter, bei der die Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt der Gesellschaft gestellt werde. Zudem werde keine Brache hinterlassen, da eine geeignete Nachfolgeregelung gefunden wurde. Die Genossenschaft Sonnenwald übernimmt Gelände und Gebäude und will sie bewohnen und bewirtschaften.

Im Anschluss an die Abschiedsfeier in Schernbach fuhren die Gäste zum Werkstatthaus Freudenstadt. Hier wurde in der neuen Werkstatt in der Wittlensweiler Straße 59 der Neubeginn mit der symbolischen Schlüsselübergabe gefeiert.

Immense Dimensionen und riesiger Kraftakt

An diesem Standort wurde 2012 mit der Sozialpsychiatrie der Abschluss des ersten Bauabschnittes eingeweiht. Nun nahm die Behindertenhilfe ihre Arbeit auf. Nicht nur die Bewohner, auch die Mitarbeiter sind zwischenzeitlich umgezogen.

Fachbereichsleiterin Dorothea Rau erzählte von dem erfolgreichen Umzug. Alles sei ohne Zwischenfälle verlaufen. Auf insgesamt 712 Quadratmetern Nutzfläche stehen an der Wittlensweiler Straße jetzt Werkstätten mit drei Bereichen und unterschiedlichen Funktionen im Erdgeschoss zur Verfügung. Ein Stockwerk höher liegen die Funktionsräume des Förder- und Betreuungsbereiches und ganz oben ist die Verwaltung eingezogen. 36 Werkstatt-Arbeitsplätze und 15 Plätze im Förder- und Betreuungsbereich wurden dort für 3,7 Millionen Euro eingerichtet. Der Umzug habe immense Dimensionen angenommen und sei für alle ein riesiger Kraftakt gewesen, sagte Rau, die sichtlich gerührt war.

Aus der Sicht von Walter Riedel, Leiter der Region Freudenstadt, Tübingen und Zollernalb, entfaltet sich der Zauber von Neuem nicht unbedingt von Anfang an, die Seele baumele meist hinterher. Der FWV-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Tzschupke vertrat Oberbürgermeister Julian Osswald bei der Feier.

Dekan Werner Trick sah den großen Einschnitt des Veränderungsprozesses nicht als selbstverständlich an. "Die Menschen müssen innerlich mitkommen und auch ankommen", sagte Trick. Auch die Architekten Achim Dorner sowie Reinhard Wolf und Bauleiter Hans-Dieter Rehm nahmen an der Feier in Freudenstadt teil. Achim Dorner überreichte die Schlüssel.