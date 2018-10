Freudenstadt Schläger kommt mit Geldstrafe davon

Der Angeklagte sagte, dass er sich selbst unterschätzt und das Geschehnis bei ihm einen Schock ausgelöst habe. Inzwischen fühle er sich – nicht zuletzt auch durch Medikamente – stabil genug für eine Wiedereingliederung. Aufgrund aufzuarbeitender Defizite aus der Jugendzeit regte die Jugendgerichtshilfe eine Geldauflage an. Aus der Verlesung des Vorstrafenregisters ging hervor, dass der Angeklagte bereits wegen Diebstahls aufgefallen war. Außerdem habe er gemeinsam mit gerichtsbekannten Tätern auch einen Zigarettenautomaten geknackt. Der Staatsanwalt plädierte nach Jugendstrafrecht auf eine Verwarnung mit einer empfindlichen Geldbuße in Höhe von 500 Euro, zu zahlen an eine gemeinnützige Einrichtung.

In seinem Schlusswort zeigte sich der Angeklagte mit einer Geldstrafe in dieser Höhe einverstanden. Eine Verurteilung zu Arbeitsstunden würde seiner Wiedereingliederung im Weg stehen.

Amtsgerichtsdirektor Michael Gross verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro, zahlbar in acht Raten zu jeweils 50 Euro an den Jugendfonds des Landratsamtes. Gross begründete dies damit, dass der 19-Jährige "einen über den Durst getrunken habe" und dabei Dinge passiert sind, die nüchtern nicht passieren würden. Er habe ihm 100 Euro "gutgeschrieben", da er auch noch die Gerichtskosten zu zahlen habe.