Freudenstadt Schickhardt-Schüler zu Gast in China

Mittlerweile ist die China- Exkursion eine fest etablierte Tradition am TG. Chinesischlehrerin Liu Mei organisierte die Studienfahrt in Kooperation mit der East China University of Science and Technology in Schanghai und der Beijing Information Science and Technology University in Peking.

Besuch auf dem Campus

Die erste Station der China- Exkursion war die Hauptstadt Beijing/Peking, wo die verbotene Stadt und der Sommerpalast die Hauptattraktionen waren. Der Besuch der Großen Mauer war ebenfalls ein Highlight der Fahrt. Für die Schüler war es ein besonderes Erlebnis, dieses Weltkulturerbe selbst zu erleben.