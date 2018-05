Freudenstadt Ruhe finden in hektischen Zeiten

Nicht nur für Radfahrer geöffnet

Rückert zeigte sich überzeugt davon, dass es "guttut, in Kirchen zu gehen, sich diese Kulturdenkmale anzusehen und dabei Kraft zu schöpfen". Für ihn ist das neue Angebot eine Kombination aus Natur, Bewegung, Kommunikation, Geselligkeit und Einkehr. Er freute sich darüber, dass die Kirchen diesen Weg gehen und ihre Türen für alle Menschen öffnen – nicht nur für Radfahrer. Die Radwegekirchen seien eine zusätzliche Attraktion in der Region für die Bewohner und die Gäste, die in den Schwarzwald kommen.

Tourismusdirektor Michael Krause findet das Konzept zum einen innovativ und zum anderen passend zur heutigen Zeit. So lasse sich Heimat mit Sport und Bewegung erleben. Die Radwegekirchen tragen nach Meinung Krauses zusätzlich zur Entschleunigung in stressgeprägten und hektischen Zeiten bei.

Krause zeigte sich bei der Eröffnung stolz auf die erreichte Zertifizierung, die er gerne touristisch vermarkten möchte und wofür ein Flyer entwickelt werden soll.

Dekan Werner Trick war erfreut darüber, dass nach den Radwegekirchen auf der badischen Seite zwischen Rastatt und Forbach nunmehr sechs Radwegekirchen an der Tour de Murg im Kirchenbezirk Freudenstadt eröffnet werden konnten.

Die Kirchen in Freudenstadt, Friedrichstal, Klosterreichenbach und Schwarzenberg sowie an der Nebenstrecke in Mitteltal und Obertal liegen nahe am Radwanderweg und sind zwischen Ostern und dem Reformationstag beziehungsweise Allerheiligen frei zugänglich. Mit Hinweisschildern wird auf dem Radweg auf sie aufmerksam gemacht.

Diakon Olaf Hofmann erteilt Reise-Segen

Vor Ort finden die Radler Abstellmöglichkeiten für ihre Räder und Rastorte sowie Zugang zu Trinkwasser und Toiletten. Nach der Zertifizierung sind nunmehr auf dem gesamten Murgtalradweg zwischen Freudenstadt und Rastatt Radwegekirchen geöffnet. Radfahrer können darin zur Ruhe kommen und Erholung für Leib und Seele finden. Nach der Eröffnung startete eine große Radfahrergruppe in Begleitung von Dekan Werner Trick und Pfarrer Hans-Jürgen Schlue, der die Bibel im Gepäckkorb mitführte, zu den Stationen an der Michaelskirche Friedrichstal und der Münsterkirche Klosterreichenbach bis zum Ziel, der evangelischen Kirche Schwarzenberg. Parallel dazu war auf der Nebenstrecke im oberen Murgtal von der Kirche in Obertal, vorbei an der Christuskirche in Mitteltal eine zweite Gruppe unterwegs, die sich in Klosterreichenbach der ersten Gruppe anschloss, um abschließend von Diakon Olaf Hofmann von der evangelischen Kirche Baden-Württemberg, Bereich Kirche in Freizeit und Tourismus, gemeinsam den Reise-Segen zu erhalten.