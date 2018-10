Freudenstadt Rüstzeug für den Arbeitsmarkt

Den Reigen der Wortmeldungen eröffnete Melanie Bernauer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim. Sie tritt dafür ein, aus Helfern Fachkräfte zu machen. Von den gut 214 000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Nordschwarzwald sind über 40 000 Helfer. Deren Qualifizierung könne dem Fachkräftemangel zumindest teilweise abhelfen. Elke Peters vertrat die Steinbeis Business Academy. Die Steinbeis-Hochschule in Berlin verleiht Bachelor-Abschlüsse mit möglicher Qualifikation für ein weiterführendes Masterstudium. So setzt beispielsweise das Hotel Traube Tonbach auf Qualifizierung, auch nach der Ausbildung, mit Seminaren für angehende Führungskräfte.

Manfred Kling repräsentierte den Bildungsträger Oberlinhaus Freudenstadt. Zusätzlich zu den bereits bewährten Aus- und Fortbildungsgängen mit teilweise internationalen Verbindungen bietet sein Haus Bachelor-Studiengänge für Pflege und für frühkindliche Bildung und Erziehung in Verbindung mit der evangelischen Hochschule Ludwigsburg sowie der pädagogischen Hochschule Ludwigsburg an. Einen Baustein markiert ferner die Fortbildung von jungen Flüchtlingen.

Die Leiterin von "meridianum" – Institut und Schule für Kinesologie in Schenkenzell, Eva-Maria Willner, ist mit ihrer Einrichtung im Mai dieses Jahres dem Netzwerk Fortbildung beigetreten. Ziele der Arbeit von "meridianum" sind Stressabbau, Prävention und Burnoutprophylaxe. Angesprochen werden unter anderem Ärzte, Altenpfleger, Erzieherinnen, Lehrer und Logopäden. Die Weiterbildungen sind als Zusatz zu ihrem Beruf gedacht. Stillstand kommt für die Mitglieder des Netzwerks Fortbildung nicht in Frage: Sie haben bereits Aktionen für die kommenden Jahre im Visier.