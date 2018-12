Freudenstadt Rücklage der Stadt steigt um über zehn Millionen Euro

Stadtrat Wolfgang Tzschupke (Freie Wählervereinigung) war beeindruckt: "Ein tolles Ergebnis, wie auch in den Jahren zuvor", lobte er. Diese Zahlen seien ein Spiegelbild der gesamtwirtschaftlichen Situation. Bei aller Freude über den Jahresabschluss warnte Julian Osswald vor allzu großer Euphorie: "Die Jahre werden auch wieder anders werden." Dennoch bemerkte er süffisant, mit Rücklagen von knapp 17 Millionen Euro befinde sich die Stadt in keiner akuten Notsituation. Das Rechnungsergebnis geht jetzt ans Regierungspräsidium und kommt dann zur endgültigen Feststellung an die Stadt zurück.