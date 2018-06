Freudenstadt Rückert schwebt mehr Bürgerbeteiligung vor

Auf die Frage von Margarete Rebholz (FDP), was der Landrat für dringlich hält: Es stehe schon viel auf der Tagesordnung, was in der Summe ein dickes Aufgabenpaket darstelle und viele Kräfte binde. "Wir müssen immer wieder hinterfragen, wie wir die Rahmenbedingungen so stellen können, damit sich Menschen und Unternehmen im Kreis bestmöglich entfalten können", sagte Rückert. Dazu zähle er Verbesserungen im Straßen- und Schienenverkehr, ebenso den Breitbandausbau. Was die Infrastruktur angehe, dürfe der ländliche Raum nicht hinter den Ballungsräumen zurückbleiben. "ich glaube aber, dass wir hier schon auf einem ganz guten Weg sind", so Rückert.

Zur "Fülle von Posten", die der Kreis in den Augen von Lothar Seidemann (Republikaner) geschaffen habe: Der Kreis habe einen "großen Strauß an Aufgaben und Arbeiten" zu erfüllen. Es sei hier nicht immer einfach, "das alles zu sortieren" und den Überblick zu behalten. Er sei froh, dass es ein funktionierendes Netzwerk gebe, das helfe, dabei voranzukommen.

Zu den "Visionen", wie der Landkreis in acht Jahren dastehe, angefragt von Ernst Wolf (FDP): Der Verkehr rolle über die Hochbrücke bei Horb und durch den Freudenstädter Tunnel. Der Raue Stich sei nur noch eine Erinnerung, die man seinen Enkeln erzähle. Alle Unternehmen und Wohngebäude seien mit Glasfaser versorgt. Das Krankenhaus Freudenstadt biete die komplette medizinische Grundversorgung und verfüge darüber hinaus über ein paar Spezialgebiete. Horb hat eine gute medizinische Versorgung vor Ort durch ein Zusammenspiel von Ärzten, Kreis und Kommune. Die Hochschule Horb sei ein eigenständiger Standort und der Campus Freudenstadt eine große Einrichtung. Die mittelständischen Unternehmen entwickeln sich weiterhin gut, seien modern und innovativ und bauten auf Mitarbeiter, die nicht nur auf den Freizeitkalender schauten. In acht Jahren seien nicht nur die Ballungsgebiete gewachsen, sondern es habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein Leben im ländlichen Raum genauso erstrebenswert sei wie eins in Karlsruhe, Stuttgart oder Mannheim.