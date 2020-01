Freudenstadt "Rudelsingen" im ehrwürdigen Kurhaus

Das in den 1950er-Jahren erbaute Kurhaus bietet den perfekten Rahmen für das erste Freudenstädter Rudelsingen mit dem "Team Bodensee".

"Team Bodensee" gibt Takt und Text vor

Das "Team Bodensee" besteht aus Schlagzeuger und Sänger Marcus Sorg und den beiden Gitarristen, Bassisten, Ukulele-Spielern sowie Sängern Gregor Panasiuk und Thomas Lorenz.

Seinen Anfang hatte das "Team Bodensee", als Lorenz als Aushilfs-Gitarrist bei einem Wirtshaussingen mitmachte. Das sei sehr lustig gewesen, aber auch frustrierend, weil der musikalische Anspruch neben dem Biertrinken und Bockwurst-Essen her nicht sehr hoch gewesen sei. Dann habe er vom Rudelsingen gehört, das professioneller sein sollte. Er meldete sein Team, bestehend aus Kollegen und sogar einem Schüler des professionellen Musiklehrers, zur Aufnahmeprüfung an. In Hameln mussten sie zum Rudelsingen des Initiators der Veranstaltungsform, David Rauterberg, drei Stücke beitragen. "Und wenn 400 Leute mit erhobenen Fäusten ›Born to be wild‹‹ schmettern, ist das einfach nur großartig." Inzwischen organisiert das "Team Bodensee" etwa ein "Rudelsingen" im Monat. Thomas Lorenz erklärt, dass das Rudelsingen wie eine "Vorstufe des Chors" sei. Und selbst Chormitglieder bestätigen ihm immer wieder, wie überraschend gut die zusammengewürfelten Laienchöre klingen. "Die Masse" mache es aus. Aber in erster Linie geht es um den Spaß. Und der ist auf jeden Fall gegeben – denn es ist für jeden etwas dabei.

Tickets gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf unterr www.rudelsingen.de/termine/freudenstadt.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro), und an der Abendkasse 13 Euro. Ermäßigung erhalten Schüler, Studenten, Rentner und Menschen mit Behinderung sowie sozial benachteiligte Menschen mit einem entsprechenden Ausweis. Beim Einlass muss der Nachweis vorgezeigt werden. Ohne Ausweis muss an der Abendkasse die Differenz nachgezahlt werden.