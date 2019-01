Freudenstadt/Rottweil Bank-Mitarbeiter bedroht: Mann vor Gericht

Eine Geschädigte soll er bei diesem Ausraster ins Gesicht geschlagen und an den Schultern gepackt und gerüttelt haben, obwohl ihm bekannt war, dass die Frau kurz zuvor eine Bandscheibenoperation hatte. Wegen einer Prellung am Auge und eine Verstauchung/Zerrung der Halswirbelsäule musste sie eine Nacht stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Am 11. Mai 2017 wurden Bankmitarbeiter beschimpft und teilweise massiv bedroht, weil die Bankkarte des Angeklagten an dessen gesetzlichen Betreuer versandt worden war. Die Anklage geht davon aus, dass der Angeklagte zu den Tatzeiten aufgrund einer krankhaften seelischen Störung erheblich vermindert schuldfähig war. So ist davon auszugehen, dass vom Gericht neben der Verurteilung zu einer Strafe wegen der Erkrankung des Angeklagten auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht gezogen wird.

Für das Verfahren sind drei Prozesstage anberaumt. Neben einem Sachverständigen sind für die Beweisaufnahme neun Zeugen geladen.