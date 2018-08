Freudenstadt Respekt und Anerkennung für 40 Jahre Treue

"Vier Jahrzehnte im Dienst eines Unternehmens, und das in guten wie in schlechten Zeiten, verdienten Respekt und Anerkennung, hob Möhrle hervor. Der Jubilar sei ein treuer, loyaler und technisch versierter Mitarbeiter. Michael Zanger legte 1981 seine Gesellenprüfung ab und arbeitete danach als Kraftfahrzeugmechaniker in der Nutzfahrzeugabteilung. Seine Meisterprüfung legte er 1989 bei der Handwerkskammer Reutlingen ab.

Neben seiner Tätigkeit als Monteur war der Jubilar ab 1993 Sicherheitsbeauftragter im Betrieb und von 1990 bis 2006 Mitglied des Betriebsrats. Am 1. März 2004 wurde Zanger die Leitung der Nutzfahrzeugabteilung übertragen. Für Kurt Möhrle ist Zanger der sprichwörtliche "Fels in der Brandung". Mit einem Präsent dankte der Geschäftsführer seinem Mitarbeiter für die Treue.

Die Gratulationsurkunde des Landes überreichte Bürgermeisterin Stephanie Hentschel. Die Urkunde der Handwerkskammer Reutlingen übergab Siegfried Dreger. Zum Jubiläum gratulierten auch Mirco Horth vom Betriebsrat des Autohauses Möhrle und Serviceleiter Thomas Fischer.