Freudenstadt Repair-Café kommt noch dieses Jahr

Die Idee für das Repair-Café wurde bereits bei der Hauptversammlung des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) von Walter Trefz geäußert. Inzwischen wurde die Initaitive für eine solche Einrichtung, die es in Horb bereits gibt, ergriffen. Die Vorbereitungen sind schon weit fortgeschritten.

Partner für das Repair-Café in Freudenstadt wird die Bruderhaus-Diakonie. In ihrem Werkhaus in Freudenstadt in der Wittlensweiler Straße soll es eingerichtet werden. Claus Gillisch, Werkstattleiter der Bruderhaus-Diakonie, hatte von der Idee des BUND gelesen und mit Walter Trefz Kontakt aufgenommen. "Es gab schnell einen engen Austausch", sagt Gillisch. Im Oktober wolle man das Repair-Café eröffnen.

Keine Konkurrenz zu örtlichen Firmen