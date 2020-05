Freudenstadt Reiff Reifen startet wieder durch

Im Februar hatte der Mutterkonzern von Reiff, die Fintyre Group, Insolvenz angemeldet. Danach durften von den 42 Niederlassungen in Süddeutschland keine Reifen mehr verkauft werden. Die Montage von eingelagerten Rädern war aber möglich. Wie Ingo Christein unserer Zeitung mitteilte, lagern bei Reiff in Freudenstadt etwa 1000 Sätze Räder. "Die Kunden haben trotz der schwierigen Situation zu uns gehalten, betont Christein. Sie hätten sogar mit dem Kauf neuer Reifen zunächst abgewartet, bis Reiff wieder liefern kann. Die 18 Mitarbeiter in Freudenstadt hätten versucht, unter den erschwerten Bedingungen "den Laden am Laufen zu halten". Alle hätten zur Stange gehalten, keiner habe sich einen neuen Job gesucht. Deshalb ist der Niederlassungsleiter froh, dass von Bridgestone alle Mitarbeiter in Freudenstadt übernommen wurden.