Freudenstadt Rege Beteiligung als größter Erfolg

Freies Radio Freudenstadt fügt sich ein in eine internationale Tradition selbstbestimmter und offener Medien, oft auch als "community radio" bezeichnet. Wir bieten Kreativräume, in denen ganz normale Bürger Zugang zur öffentlichen Sphäre erhalten und zu Gehör bringen können, was ihnen wichtig ist – unabhängig von Alter oder Herkunft, unabhängig auch von der Frage, welches Thema wohl am meisten Hörerquoten verspricht. Und wer einmal Gefallen daran gefunden hat, den lässt die Lust am Radiomachen oft nicht mehr los.

Wegen Corona müssen größere Feierlichkeiten zum Jubiläum ausfallen. Gibt es dennoch einige Events, die man im Auge behalten sollte?