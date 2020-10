Freudenstadt Rapper Monet192 und Dardan drehen Video in der "Waldlust"

Eigentlich hätten die Aufnahmen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollen, doch über die Sozialen Medien hatten wohl doch einige Hip-Hop-Fans vom Videodreh Wind bekommen. Als einer der Rapper dann noch in einer Freudenstädter Shisha-Bar gesichtet wurde, sprach sich das wohl schnell herum, und zahlreiche Jugendliche pilgerten zum ehemaligen Nobelhotel in der Lauterbadstraße. Dort wurden die Handys gezückt, um ein paar Aufnahmen von den Dreharbeiten zu erhaschen. Doch der Zutritt zum Gebäude blieb den Zaungästen nach Wissen von Siegfried Schmidt verwehrt. Dem Verein sei das gar nicht bewusst gewesen, dass die beiden Musiker so ein großes Aufsehen erregen. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hätten sich aber in gebührendem Abstand zum Ort des Geschehens aufgehalten, weiß Schmidt.

In Rapperkreisen sind Monet192 und Dardan keine Unbekannten. Monet192 kommt aus St. Gallen in der Schweiz und brachte in diesem Jahr zusammen mit Dardan den Song "H<3TEL" heraus, der in allen deutschsprachigen Ländern in die Top Ten kam. Auch weitere Songs haben die beiden Rapper zusammen veröffentlicht. Monet192 heißt eigentlich Karim Russo und ist Schweizer und italienischer Staatsbürger. Er setzt sich auch für benachteiligte Kinder ein. Dardan, 1997 in Stuttgart geboren, heißt mit bürgerlichem Namen Dardan Mushkolaj und ist kosovarischer Abstammung. Sein zweites Album "Sorry" hielt sich drei Wochen in den deutschen Charts. Seine jüngste Produktion ist "Soko Disko".

In dem Schlosshotel wird öfter gedreht

Dass im ehemaligen Schlosshotel Waldlust Musikvideos gedreht werden, ist keine Seltenheit. "Wir haben öfter Anfragen" sagt Siegfried Schmidt. Auch Schlagerstar Vanessa Mai nutzte zusammen mit Joel Brandenstein die Kulisse des ehemaligen Hotels für Aufnahmen zum Song "Der Himmel reißt auf". Auch die Band Bail aus Baden-Württemberg drehte ein Video zum Song "Paris" in der "Waldlust", ebenso die das Songwriter-Duo Pathos Legal, bestehend aus Alexandra Helena Beck und Berkant Özdemir drehte Szenen für "Die Sorgfalt in Worten". So versuchen die Vereine für Kulturdenkmale und Denkmalfreunde Waldlust dem altehrwürdigen Gebäude immer wieder Leben einzuhauchen, auch mit öffentlichen Veranstaltungen, die wegen Corona in diesem Jahr aber nicht stattfinden konnten.