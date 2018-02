Freudenstadt Radler strampeln über 16 000 Kilometer ab

Freudenstadt-Wittlensweiler. Im voll besetzten Sportheim in Wittlensweiler konnte Vorsitzender Michael Leimbach etwa 50 Mitglieder begrüßen, darunter auch Ortsvorsteher Gustav Keinath und den Hausherrn Wilfried Barth. Dankesworte richtete der Vorsitzende an die Wanderführer und Radwanderführer, die das Programm der Ortsgruppe im vergangenen Jahr gestalteten, sowie an die Mitglieder des Vorstands für ihr Engagement.

Für die Organisation und die Betreuung der Spielenachmittage dankte der Vorsitzende Marlies und Hans Mohrlok. Leimbach erinnerte an viele harmonische Wanderungen und Radtouren und freute sich über eine hohe Teilnehmerzahl.

Insgesamt wurden bei 16 Dienstags- und Halbtageswanderungen sowie 13 Ganztageswanderungen 293 Kilometer gewandert. Außerdem wurden bei 28 Radtouren mit 40 Teilnehmern insgesamt 16 733 Kilometer geradelt, wie der neue Radwanderwart Christian Wippert berichtete. Darunter waren vier Ganztagesradtouren, die die Radler durch den Naturpark Schönbuch, durch 24-Höfe zum Heimbachtal, über Eutingen nach Rottenburg sowie über den Bärenpark ins Kinzigtal führten.