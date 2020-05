Freudenstadt Psychisch Kranker trotz Besserung noch gefährlich

Bewährung gefordert

Die Verteidigung forderte, dass die Unterbringung auf Bewährung ausgesetzt wird. Der Beschuldigte befindet sich bereits seit etwa einem halben Jahr in stationärer Behandlung und sein psychischer Zustand habe sich in dieser Zeit deutlich verbessert, was auch der Sachverständige bestätigte. Im Prozess sah das Gericht "die gleiche Person, aber mit einer anderen Persönlichkeit als noch vor einem halben Jahr", so der Anwalt über seinen Mandanten. Er zeige inzwischen Krankheitseinsicht und Behandlungsbereitschaft.

Der Beschuldigte war im Verfahren geständig und entschuldigte sich nachträglich bei seinen Opfern. Er zeigte sich optimistisch, dass er mit entsprechender Betreuung so gut es geht in ein geregeltes Leben zurückkehren könnte. "Ich will mich beweisen", sagte er vor dem Urteil. Das Gericht war der Ansicht, dass eine stationäre Unterbringung momentan noch zwingend notwendig ist. Er sei zwar auf einem guten Weg, es sei aber noch zu früh für mildere Maßnahmen. Er solle die Unterbringung nun als Chance sehen, seine Erkrankung in den Griff zu kriegen.