Armin Denndörfer von der Loßburger Bäckerei "Brotgeheimnis" gestaltete für 16 Vorschulkinder des Theodor-Gerhard-Kindergartens einen Nachmittag rund um das Thema Brot. Nach der Besichtigung der Backstube mit Holzbackofen erläuterte er, was alles in den Teig kommt, und erklärte, wo die Zutaten mit Bio-Qualität herkommen. Die Kinder fragten natürlich auch, was denn nun das "Brotgeheimnis" genau sei. Nachdem sie eingeweiht wurden, einigten sich die Kinder darauf, dass sie es nur an ihre Eltern weitergeben. Mit dem neu gewonnenen Wissen machten sich die Mädchen und Jungen dann an die Arbeit. Mit der großen Knetmaschine wurde zunächst der Teig hergestellt. Daraus formten die Kinder Brezeln, Schnecken und Buchstaben. Diese wurden dann am nächsten Tag fertig gebacken abgeholt und beim Frühstück im Kindergarten stolz präsentiert. Foto: Gauger