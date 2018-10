Freudenstadt Provisorische Ampel birgt Gefahren

Autofahrer, die vom Stadtbahnhof auf die zentrale Kreuzung auf dem Marktplatz zufahren, haben es bestimmt schon gemerkt. Die provisorische Ampelanlage auf der Hauptkreuzung an der Venus ist nicht gut zu sehen und wird teilweise von einem großen Mast verdeckt.

Einige Autofahrer seien deshalb schon bei Rot über die Kreuzung gebrettert, da sie die Ampel überhaupt nicht gesehen hätten, berichteten in den vergangenen Tagen schon mehrere Leser. Fast wäre es dabei auch zu Zusammenstößen mit Linksabbiegern gekommen, die bei Grün am Technischen Rathaus von der Stuttgarter Straße links in Richtung Loßburger Straße abbiegen wollten, berichteten die Augenzeugen. "Mir ist das beim Durchfahren auch schon aufgefallen", erklärt Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. "Als Ortskundiger fährt man dann natürlich vorsichtiger. Aber vor allem für fremde Verkehrsteilnehmer könnte die Situation gefährlich werden." Schließlich sei das Verkehrsaufkommen dort seit der Verkehrsfreigabe der beiden Fahrtrichtungen Anfang September wieder recht hoch.

Der Mast, der die provisorische Ampel verdecke, gehöre zur künftigen, fest installierten Ampelanlage, erklärt Müller.