Freudenstadt Projekt mit Kindern

Freudenstadt. Für 19 neue Auszubildende und DH-Studenten begann die Ausbildung bei der Firma Gebrüder Schmid GmbH in Freudenstadt. Neben verschiedenen Einführungsveranstaltungen im Unternehmen steht in den ersten Ausbildungstagen bei Schmid seit einigen Jahren auch ein soziales Projekt im Raum Freudenstadt auf dem Programm, das in diesem Jahr von Walter Springmann (Ausbildungsleiter) und Benjamin Klumpp (Ausbilder für die technische Ausbildung) betreut wurde.