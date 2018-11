Freudenstadt Prestigeprojekte kritisch prüfen

Deutliche Kritik äußerte John an der Entwicklung beim Projekt Rappenpark. Sprachlos mache ihn, dass der Investor gesagt habe, dass es nicht gelungen sei, einen Betreiber für einen Lebensmittelladen in dem Komplex zu finden. Ein Café mit einem begrenzten Angebot von Lebensmitteln sei nur ein schwacher Trost. Das widerspreche klar dem vom Investor aufgezeigten und für die Stadt wichtigen Quartiersgedanken.

Den finanziellen Einsatz der Stadt für die Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von über fünf Millionen Euro trage man gerne mit, betonte Hermann John. Allerdings forderte er, den Druck auf Bund und Land zu erhöhen, um die volle Übernahme der Kosten für freie Kindergartenplätze und die angemessene Bezahlung der Mitarbeiter in sozialen Berufen zu ermöglichen. "Die Investitionen der Stadt tragen wir mit", hob Hermann John hervor und wies darauf hin, dass jede Investition auch zu weiteren Abschreibungen und meist zu zusätzlichem Unterhaltungs- und Betriebsaufwand führt. Im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung bat John die Verwaltung, geplante Prestigeobjekte wie den Aussichtsturm an der Alexanderschanze kritisch zu prüfen, was Folge- und nicht ermittelte Zusatzkosten betrifft.

CDU-Fraktion

Für die CDU-Fraktion lobte Andreas Bombel zunächst die Verwaltung und insbesondere die Kämmerei für die umsichtige Planung der Haushalte, da Freudenstadt im vierten Jahr ohne Nettoneuverschuldung auskomme. Ähnlich wie sein Kollege John warnte er vor steigenden Personalkosten vor allem in der Kinderbetreuung, der Schulsozialarbeit, bei den Ganztagsschulen und der Bewirtschftung des Campus. Diese höheren Kosten werde es auch geben, wenn die Konjunktur abflacht, "daher will jede neue Stelle gut überlegt sein", betonte er. Auch der Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus werde 2019 wieder einen ordentlichen Zuschuss benötigen, das liege in der Natur der Sache, so Bombel weiter. Manche Städte gingen dazu über, eine mobile Tourist-Info einzurichten, die dort zu finden ist, wo auch die Gäste sind. Das sollte man sich auch in Freudenstadt überlegen.

Bombel wünschte sich, dass die Zusammenarbeit im Gemeinderat von gegenseitigem Respekt und einem guten Miteinander geprägt ist und dass bei Diskussionen nicht jeder sich selbst reden hören muss, um zu wiederholen, was bereits gesagt wurde.

SPD-Fraktion

Eine Stadt bestehe aus Menschen, nicht aus Beton, Asphalt und Stahl, bemerkte Stadtrat Eberhard Haug. Viele Menschen freuten sich daher, wenn die "Renovierung" der Innenstadt abgeschlossen werde. Ebene Straßen, behindertengerechte Fußgängerüberwege, Farradwege und weniger Autos seien "ein kleiner Aufbruch in die Zukunft". Das bürgerschaftliche Engagement stellte er in den Mittelpunkt für die Entwicklung der im Jahr 2025 mit Baiersbronn gemeinsam geplanten Gartenschau. Günstige Mietwohnungen waren der SPD besonders wichtig. In seiner Rede setzte sich Haug für einen genossenschaftlichen Wohnungsbau für erschwingliche Mieten ein, der den Ansatz des Projekts an der Gottlieb-Daimler-Straße ergänzen und fortführen könnte. Feinstaubalarm und Diesledebatte spielten in Freudenstadt dank des Waldes eine nur untergeordnete Rolle. Doch nicht nur der Borkenkäfer, sondern auch die Erwärmung durch den Klimawandel schade dem Forst. Deshalb müsse man sorgsam mit ihm umgehen. Die SPD unterstütze daher eine eigene Beförsterung für den Plenterwald. Mit Hinweis auf das "Gute-Kinderbetreuungsgesetz", das vom Bund verabschiedet wurde, forderte Haug auf, sowohl für die Qualitätssicherung als auch für die Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr Initiativen zu ergreifen, denn 3,5 Milliarden Euro stünden dafür vom Bund zur Verfügung.

Bürgeraktion

Auch die Bürgeraktion im Freudenstaäter Gemeinderat fand vieles in der Stadt gut, relativierte dies aber in der Haushaltsrede oft mit einem "Aber". "Wir können uns nicht verbiegen. Wir können uns nicht selbst und anderen etwas vorgaukeln", sagte Stadträtin Bärbel Altendorf-Jehle. "Wir sind und wollen die Querdenker und Kritiker im Gemeinderat bleiben." Das "Gut" und das "Aber" zogen sich wie ein roter Faden durch die Haushaltsrede von Altendorf-Jehle. Hier einige Beispiele: Gut findet die Bürgeraktion, dass die Innenstadt durch den Geldsegen des Landes umgestaltet und mit Fahrradwegen versehen werden kann. Aber als schlecht bezeichnete die Stadträtin das Baustellenmanagement. Die Bürgeraktion habe ein detailiertes und kostenloses Baustellenmanagement ausarbeiten lassen, das von der Stadt zunächst dankend abgelehnt worden sei. Diese Ausarbeitung hatte die Fraktion ihren Anträgen deshalb gleich angeheftet.

In Sachen Schaffung von günstigem Wohnraum fand die Bürgeraktion den Ansatz in der Gottlieb-Daimler-Straße gut, aber eine städtische Baugenossenschaft besser. Gut findet die Fraktion auch das Kinder- und Jugendzentrum. Aber man habe feststellen müssen, dass es auf allen Seiten große Informationsdefizite gibt. "Aus diesem Grund schlagen wir die Einrichtung eines Kinder- und Jugendbüros vor", so Altendorf-Jehle. Dass Freudenstadt eine Fairtrade-Stadt ist, findet die Bürgeraktion gut, aber vielleicht wäre es überlegenswert, sich auf den Weg zu einer plastikfreien Stadt zu machen, regte die Stadträtin an. Auch das neue Freibad sei gut, aber mit Erschrecken habe man festgestellt, dass es Rollstuhlfahrern nicht möglich ist, vom Panorama-Hallenbad ins Freibad zu gelangen. Ein weiteres "Gut" verteilte die Bürgeraktion dafür, dass man sich vor der Auswahl der Lampen für den Marktplatz in anderen Orten selbst Anregungen holte. Aber nicht so gut fanden die Stadträte OB Osswalds rigoroses Nein, die alten Lampen zum Schrottwert an interessierte Bürger zu verkaufen.