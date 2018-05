Freudenstadt Preise im Panorama-Bad steigen

Stefan Langrehr (CDU) regte an, dass für Kinder nicht wie für Erwachsene ein Aufpreis von zwei Euro für den Besuch des Vitalbereichs genommen werde. Der Vitalbereich sei eine zusätzliche Leistung, die könnten Kinder und Erwachsene gleichermaßen bezahlen können, entgegnete Degout.

Carola Broehrmann (CDU) stellte den Antrag, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter freien Eintritt haben. Solche Experimente könne sich die Stadt bei dem Abmangel des Bades nicht leisten, sagte Oberbürgermeister Julian Osswald. Zumal das Bad bei entsprechendem Wetter knallvoll sei. Und es seien moderate Preise, betonte er.

Degout fügte an, dass für Familien zuletzt viel getan worden sei, man denke nur an den Rutschenturm und die Attraktionen im Bereich der ehemaligen Innenrutsche. Außerdem: Das Parken sei umsonst, das gebe es auch nicht überall.

Reinhard Klumpp (CDU) wollte wissen, ob der Sonn- und Feiertagszuschlag wirklich notwendig sei. Er falle so heftig aus. An Tagen, an denen das Wetter stimme, müsse man Geld verdienen, sagte Osswald. Und sonntags gingen die Leute nunmal ins Schwimmbad. Mit dem Zuschlag lasse sich der Besucherstrom auch besser steuern, ergänzte Degout. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat den neuen Preisen zu. Etwa 100 000 Euro Mehreinnahmen sollen durch die Umstellung generiert werden,