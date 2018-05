Freudenstadt Präsident würdigt das Engagement

Region. Allein im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen gibt es über 1000 ehrenamtliche Handwerker, die sich in den Organisationen für den Nachwuchs und für die Zukunft des Handwerks engagieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Um die Frauen und Männer zu ehren, die sich in den vergangenen Jahren um das Handwerk und darüber hinaus verdient gemacht haben, hatte die Kammer ein Fest organisiert.

Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, sagte, dass gerade im Handwerk das Ehrenamt eine besondere Rolle spiele. Denn die Selbstverwaltung stehe und falle mit einem klaren Bekenntnis und dem Willen, die Initiative zu ergreifen. "Viele halten das Ehrenamt für altmodisch, weil es mit viel freiwilliger Arbeit verbunden ist. Doch das Ehrenamt ist eine Chance, etwas zu bewegen, Einfluss zu nehmen und das eigene Wissen und die Berufserfahrung weiterzugeben." Der Präsident dankte auch den Partnern und Familien, die den ehrenamtlich Tätigen den Rücken stärkten und Verständnis für das Engagement aufbrächten.

Insgesamt 201 Persönlichkeiten wurden für ihre langjährige Arbeit in den Prüfungsausschüssen, den Vollversammlungen, den Innungsvorständen mit der Alfred-Geisel-Medaille sowie silbernen und goldenen Ehrenzeichen geehrt. Rund 870 Mitglieder in den Gesellenprüfungsausschüssen und etwa 170 Mitglieder in den Meisterprüfungs- und Sachkundeprüfungsausschüssen im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen machen nach Aussage von Herrmann deutlich, dass das Ehrenamt ein stabiler und zuverlässiger Träger der Selbstverwaltung der Wirtschaft sei.