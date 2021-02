1 Zufrieden und glücklich zeigt sich die Familie Seefeldt aus Lahr gegenüber Liftbetreiber Christian Zimmermann (Zweiter von links) nach einer Stunde Skivergnügen am Vogelskopf-Lift.Foto: rt Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Gemietete Skilifte laufen Stunde um Stunde / Wintersport soll im Bewusstsein bleiben

Das stundenweise Vermieten von Skiliften an der Schwarzwaldhochstraße (wir berichteten) wird nach den erneuten Schneefällen zunehmend nachgefragt.

Schwarzwaldhochstraße/Baiersbronn/Freudenstadt (rt). "Wir sind mit dem Vogels­kopflift bis einschließlich Dienstag ausgebucht und beim Zuflucht-Lift wird das auch bald der Fall sein", sagte Liftbetreiber Christian Zimmermann (53 Jahre) bereits am Freitag. Was ihn überrascht und motiviert, seien die Freude und Dankbarkeit seiner Kunden. Freude darüber, "ihren Familien und Kindern Wintersport zu erhalten, oft dort, wo sie selbst Skifahren gelernt haben".

Ungestört und mit viel Platz

"Wir haben es jedenfalls genossen", sagte Nicole Seefeldt aus Lahr und klickt sich aus ihren Skibindungen. Eingepackt bis zur Nasenspitze ist sie mit ihrem Mann und den drei Kindern bei neun Minusgraden und scharfem Ostwind eine Stunde lang den Vogelskopf-Hang auf exzellent präparierter Piste runtergewedelt, ungestört und mit viel Platz.

Die 160 Euro für die Stunde (der kürzere Zuflucht-Lift kostet 150 Euro) hätten sie zwar zuerst ein wenig erschreckt, "doch wenn ich mit zwei Erwachsenen und drei Kindern zum Feldberg fahre, wird es auch nicht viel günstiger", sagte sie.

Ihr Mann Ulf hatte den Vogelskopf-Lift wegen der Pistenlänge im Internet ausgewählt. Er war "voll zufrieden" und offensichtlich glücklich. "Wir sehen uns am Dienstag wieder", rief er Christian Zimmermann zu, der die Familie verabschiedete und neue Kunden begrüßte.

Die Seefeldts hatten den Lift bereits für eine weitere Stunde gebucht. "Wiederholungstäter" sind gar nicht so selten bei dieser Art Liftbetrieb, berichtet Zimmermann. Der Kreis von Wintersportlern, die den Lift mieten, dehne sich inzwischen aus bis Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg und Landau, bis nach Horb oder bis Nieder-Olm in der Pfalz.

Und nicht immer seien es nur Familien, die den Winterspaß suchen, sondern auch Einzelpersonen leisteten sich durchaus den Luxus, für eine Stunden lang die Piste ganz für sich allein zu haben. Auch deren Dankbarkeit dafür, den Bügelaufzug trotz aller Schwierigkeiten am Laufen zu halten, sei immer wieder überwältigend, sagte Zimmermann.

In der Branche lernt man Geduld

Er sei Kummer gewohnt, nicht nur in Corona-Zeiten. Der Schwarzwald sei wohl die Region mit den extremsten Wetterverhältnissen, die er auf seinen ausgedehnten Reisen kennen gelernt habe. So habe der Dauerregen in der vorvergangenen Woche seine Skipisten mit Schneehöhen von über einem Meter innerhalb zweier Tage den Berg runtergespült.

"Aber in der Liftbranche lernt man geduldig zu sein", sagte der Fachmann. Der Mietbetrieb bringe zwar höchstens zehn Prozent der Einnahmen, die ein derartiger Schneewinter unter normalen Bedingungen eingespielt hätte, Zimmermann aber geht es um mehr. Er möchte die Lifte und damit den Wintersport im Schwarzwald im Bewusstsein halten. Denn schon sein Vater hatte ihn gelehrt: "Zwei Jahren hintereinander ohne Schnee kosten den Liftbetreiber viele Skifahrer."