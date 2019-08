Freudenstadt Post-Kunden stehen vor verschlossenen Türen

"Leider ist die personelle Situation in Freudenstadt aufgrund von Personalausfällen aktuell sehr angespannt", heißt es in der Mitteilung. Diese kurzfristig, zum Beispiel durch Krankmeldungen, bekannt werdenden Personalausfälle könnten oft durch Maßnahmen in der Personalplanung aufgefangen werden. So zum Beispiel durch "Springer" oder durch den Einsatz von Mitarbeitern aus anderen Filialen. Dies gelinge aber nicht in allen Fällen, heißt es weiter, daher könne es in Einzelfällen auch zu einer temporären Schließung der Filiale kommen. Dies insbesondere, da aus Sicherheitsgründen für Kunden und Mitarbeiter jederzeit das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet sein müsse, zum Beispiel in den Kassenbereichen und der Paketverwahrung.

Post versteht die Verärgerung

Aus diesem Grund war und sei es nötig, die Filiale stundenweise zu schließen. "Wir verstehen die Verärgerung unserer Kunden und bitten ausdrücklich um Entschuldigung. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir unseren Kunden unseren Service jetzt wieder zuverlässig zu den normalen Öffnungszeiten anbieten können", heißt es am Schluss der Antwort aus Bonn.

Doch laut Aushang an der Filiale in Freudenstadt gilt die verkürzte Öffnungszeit vorerst weiter.