Freudenstadt Positive Entwicklung motiviert Ehrenamtliche

Anfangs, so Doris Breyer, seien die Umsätze im Weltladen, der sich damals in der Dammstraße befand, noch sehr bescheiden gewesen, und auch die Ausgaben hätten sich in engen Grenzen gehalten. Das habe sich im Laufe der Jahre geändert. Manfred Haas konnte die positive Entwicklung des Weltladens verdeutlichen und so auch die Motivation der ehrenamtlichen Mitarbeiter stärken.

In ihren Schlussworten brachte Doris Breyer das Bedauern über sein Ausscheiden zum Ausdruck und überreichte ihm einen liebevoll geschmückten Geschenkkorb, der gefüllt war mit Köstlichkeiten aus dem Sortiment des Weltladens.

Die Mitgliederversammlung endete mit dem Beschluss über die Verwendung der Spendengelder: 4000 Euro wurden zu gleichen Teilen an Organisationen überwiesen, mit denen der Weltladen seit vielen Jahren Kontakte hat.