Freudenstadt Polizei "16-Jähriger hatte wahnsinniges Glück"

Freudenstadt. Der 16-Jährige, der am Montag im Stadtbahnhof Freudenstadt von einem Zug erfasst wurde, kam offenbar mit einem Beinbruch davon.

"Er hat wahnsinniges Glück gehabt. In den meisten Fällen geht so ein Unfall tödlich aus", so Dieter Hutt, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg, am Dienstag auf Nachfrage. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Bislang seien aber weder der Jugendliche noch der Zugführer vernehmungsfähig gewesen. Der Zugführer habe einen Schock erlitten und ebenfalls ärztliche Hilfe benötigt. Der Jugendliche liege im Krankenhaus.

Gefährliche Unsitte