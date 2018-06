Freudenstadt Pokal bleibt nun in Dietersweiler

Freudenstadt-Dietersweiler. Einen Sportkreis-Wimpel, einen Scheck und den Wanderpokal hatten Alfred Schweizer, Präsident des Sportkreises Freudenstadt, und Sportabzeichen-Referent Uwe Beyer mitgebracht, um den sportlichen Einsatz der Schüler zu belohnen.

Schon in den Jahren 2014 und 2015 hatte die Schule beim Sportabzeichen-Wettbewerb des Sportkreises den ersten Platz gemacht. Die Auszeichnung erhält von den teilnehmenden Schulen im Sportkreis Freudenstadt immer diejenige, die – gemessen an der Schülerzahl – prozentual mit den meisten erfolgreichen Schülern vorne liegt. 2016 war das die Grundschule Betzweiler-Wälde. Bei 82 lag die Schülerzahl an der Grundschule Dietersweiler im vergangenen Jahr. 56 davon haben das Sportabzeichen gemacht – 33 Mädchen und 23 Jungen. Damit kommt die Schule auf 70 Prozent.

Dabei zeigten die Jungen und Mädchen in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination, wie sportlich sie sind – ob beim Laufen, mit dem Schlagball, beim Weitsprung, beim Seilspringen oder beim Schwimmen, wobei Schwimmen Pflicht ist. Ingrid Kumm ist an der Grundschule Dietersweiler als Sportlehrerin federführend verantwortlich für das Sportabzeichen. Unterstützt wird sie dabei von ihren Kollegen Dietmar Esslinger und Steffi Fetzer.