Freudenstadt Pinkfarbener "Außerirdischer" rundet Programm ab

Als mittelgroßes Zirkussunternehmen hat es sich das Team zum Ziel gesetzt, mit einem qualitativ hochwertigen Programm, das Erwachsene und Kinder gleichermaßen anspricht, auch in ländlicheren Regionen zu gastieren, um auch dort die Faszination Zirkus direkt zu den Menschen vor die Haustür zu bringen, heißt es in der Pressemitteilung des Zirkus. Im rund zweistündigen Programm erwarten die Besucher unter anderem die mehrfach ausgezeichnete Handstandartistik der Gebrüder Weisheit, Tempojonglage, spektakuläre Luftartistik hoch unter der Zeltkuppel und Feuerspucker. Dominik Weisheit präsentiert Dressuren mit amerikanischen Miniponys und Lamas, Tiertrainer Sascha Prehn tritt mit vier in Deutschland geborenen sibirischen Tigern auf.

Jasmin Quaiser beweist ihr Können, indem sie bis zu 40 Hula-Hoop-Reifen auf einmal um ihren Körper kreisen lässt. Kraftakrobatik an den römischen Ringen, Schlangenmädchen und ein pinkfarbener "Außerirdischer" namens "Pinky Slinky" runden das Programm ab. In dem fantasievollen Kostüm erschließt sich dem Betrachter nicht immer sofort, wo nun eigentlich oben und unten ist, Janette Weisheit hingegen weiß gerade das ganz genau, sie steckt schließlich im Kostüm drin. Und dann ist da noch Clown Dave, der das Programm zwischen den Darbietungen auflockert. Manuel Weisheit wolle mit seinem Programm wieder beweisen, dass Zirkus nicht nur etwas für Kinder ist, sondern für die ganze Familie, so der Zirkus.

Was die Tierhaltung angeht, schreibt der Zirkus unter anderem: "Der gesamte Zirkus und alle Stallungen sind den ganzen Tag über kostenlos und ohne Anmeldung frei zugänglich, jeder Bürger soll sich selbst ein Bild der Haltungsbedingungen machen können."