Freudenstadt Pilger kommt am ersten Ziel an

"Was kommt, wenn wir Santiago und wenige Tage später Finisterre erreicht haben? Wie wird das ›normale‹ Leben sein?", fragt er sich. Dann kommt der letzte stärkere Aufstieg, an dessen Ende der "Monte do Gozo", der Berg der Freude, erreicht ist. Von dort könne man die berühmte Kathedrale mit ihren drei Türmen sehen. Bis dahin und zum davorliegenden Praza do Obradoiro seien es aber noch "hässliche" 5000 Meter, berichtet der Pilger. Das Ortsschild von Santiago scheine gerade erst erneuert worden zu sein. Viele Menschen hätten das Bedürfnis, sich darauf zu verewigen oder Aufkleber anzubringen.

"Durch schmale Gassen nähern wir uns dem Platz zwischen der ›Hospedería San Martín Pinario‹, einem Hotel in einem alten Kloster und dem Nordportal der Kathedrale. Dort soll sich das Grab von Jakobus dem Älteren, einem Apostel Jesu, befinden. Dort erwarten uns auch meine Mutter und ihre Freundin Trude. Gemeinsam durchqueren wir den Torbogen zum großen Platz vor der Kathedrale. Das letzte Zwischenziel ist erreicht. Ergriffen stehen wir vor der üppigen barocken Westfassade des Gotteshauses", schreibt Derricks in sein Tagebuch.

Bei Rückkehr wird gefeiert

Es sei merkwürdig, aber bei ihm komme keine echte Freude auf. Er empfinde es fast schon als Stress, sich mit Massen von Touristen durch die engen Gassen der Stadt zu quälen, berichtet Derricks weiter. Auch wenn es in den vergangenen Tagen auf dem Camino – dem Pilgerweg – sehr voll gewesen sei, so bewegten sich doch alle wenigstens in dieselbe Richtung. Zu den Pilgern gesellten sich in der Stadt große Reisegruppen. Derricks ist froh, das kleine Hotel zu erreichen.

Vielleicht liege das fehlende Glücksgefühl aber auch daran, dass der Weg für ihn noch nicht zu Ende ist, schreibt Derricks. Das Schmetterlings-Projekt heiße ja "Von Freudenstadt bis ans Ende der Welt". Nach ein paar Tagen Ruhepause soll es weiter bis zum Kap Finisterre gehen, wo im Mittelalter die damals bekannte Welt zu Ende war. Bei der Rückkehr nach Santiago werde dann gefeiert.

Freudenstadt. Enden soll seine fast viermonatige Pilgerreise für den guten Zweck nach 2500 Kilometer auf dem Jakobsweg in Cap Finisterre am Atlantik, also noch ein paar Etappen über das eigentliche Ziel hinaus.

Inzwischen ist Frank Derricks nicht mehr allein. Hermine Hartmann aus Freudenstadt begleitet ihn auf dem letzten Stück. Sie ist die ersten Etappen von Freudenstadt bis Freiburg mitgelaufen und jetzt wieder im spanischen León bei der 95. Tagesetappe dazugestoßen. Allerdings verschwand ihr Wanderrucksack beim Flug nach Spanien. Hermine Hartmann musste sich mit Minigepäck auf den Pilgerweg machen. Erst zwei Tage später bekam sie ihren Rucksack wieder.

Erste gemeinsame Station im Norden Spaniens war das berühmte "Cruz de Ferro", das eiserne Kreuz auf dem Monte Irago, mit 1500 Metern die höchste Erhebung auf dem Jakobsweg. Wie berichtet, hatte sich Frank Derricks auf eine Pilgerreise für den guten Zweck aufgemacht, und zwar für die Schmetterlingsgruppe der Freudenstädter Kinderwerkstatt Eigen-Sinn (siehe Infokasten). Er sammelt für die Gruppe Spenden.

Von der Etappe zum Eisernen Kreuz schreibt Derricks in sein Tagebuch: "Der Weg ist sehr gut zu laufen und führt langsam, aber stetig nach oben. Immer wieder faszinieren die fantastischen Ausblicke und die ursprüngliche Landschaft sowie die Blumen am Wegesrand mit ihren intensiven Farben. Um 12 Uhr haben wir das Cruz de Ferro erreicht. Hier ist auf einem Baumstamm ein Eisenkreuz montiert, an welchem die Pilger einen von zu Hause mitgebrachten Stein ablegen."

Diese stünden entweder für die eigenen Sünden als Symbol für schon erfahrene Läuterung auf dem Jakobsweg oder es seien die symbolisch abgelegten Sorgen der Pilger. Immer häufiger legten die Menschen dort auch Briefe, Bilder und andere persönliche Dinge ab.

"Für mich und die Schmetterlingsgruppe in Freudenstadt ist heute der Tag gekommen, an dem ich den aus Freudenstadt mitgebrachten Stein und den Brief hier ablege, den mir die ›Schmetterlings-Zwillinge‹ Emil und Nikita mitgegeben hatten. Es ist ein ergreifender Moment. Wir nehmen uns die Zeit, um die vielen, häufig beschrifteten Steine und anderen Gaben anzuschauen. Ich brauche einige Zeit, bevor ich weitergehen kann", schreibt Derricks in seinem Tagebuch.