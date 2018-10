Freudenstadt Pflegekräfte-Mangel kostet viel Geld

Kreis Freudenstadt. Die Zahlen legte KLF-Geschäftsführer Rolf Heimbach in der Sitzung des Kreistags am Montag dar. Demnach verschlechterte sich das Ergebnis von Krankenhaus in Freudenstadt, Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Freudenstadt und Horb sowie Servicegesellschaft im Vergleich zum Vorjahr um 172 000 Euro. Der Landkreis muss noch einmal nachschießen. Laut Heimbach führten mehrere Entwicklungen zu diesem Ergebnis. Wegen Personalengpässen gingen die Patientenzahlen zurück, und für Honorarärzte fielen hohe Kosten an. Die teils eingeschränkten Zeiten der Kreißssäle führte dazu, dass schätzungsweise rund 100 Kinder in anderen Häusern zur Welt kamen. Das kostete dann 200 Patienten, wenn man die Mütter dazurechnet, so Heimbach.

So schlugen sich die höheren Fallpauschalen des Landes in den Zahlen nicht wirklich positiv nieder. Außerdem sei die Versorgung der Patienten teils nicht so gewesen, wie die KLF-Mannschaft sie "gerne getan hätte". Der Aufbau des zweiten Herzkatheterplatzes habe zunächst Geld gekostet. Investitionen ins Alt-Gebäude würden kurz vor dem geplanten Teilneubau auf das unbedingt Notwendige reduziert. Dennoch müssten 560 000 Euro für den Brandschutz einkalkuliert werden. "Ansonsten laufen wir Gefahr, die Betriebserlaubnis zu verlieren", so der Geschäftsführer.

Ein Teil der Einnahmen musste die KLF abschreiben, und auf Geld der Krankenkassen teils länger warten. "Manchmal habe ich den Eindruck, dass der Medizinische Dienst der Krankenkassen bei jeder finanziellen Wohltat, die in Berlin versprochen wird, nur noch pingeliger kontrolliert", sagte der Geschäftsführer. Die Liquidität der KLF bezeichnete er als "angespannt, aber beherrschbar".