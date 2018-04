Freudenstadt Pfiffige Ideen für Landwirtschaft

32 Teilnehmer waren dabei. Die Fahrt führte zu drei Betrieben im Neckar-Odenwald-Kreis sowie bei Heilbronn. Erste Anlaufstelle war das Kürgestüt Hoher Odenwald in Waldbrunn. Seit 1959 erzeugt die Familie Stutenmilch – mittlerweile auch in Demeterqualität – und war auf diesem Gebiet Vorreiter in Deutschland. Heute ist das Gestüt mit 200 weiblichen Pferden größter Stutenmilcherzeuger Deutschlands. Jette Zollmann, Geschäftsführerin der Zollmann Stutenmilch GmbH, führte durch den Betrieb.

Erfolg mit Stutenmilch

Besonders interessant war der Melkstand, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Stute gibt pro Melkvorgang ein bis zwei Liter Milch, also deutlich weniger als eine Kuh. Dementsprechend ist der Preis mit zehn Euro pro Liter deutlich höher. Stutenmilch weist mit 2,5 Prozent Eiweißgehalt, 6,5 Prozent Milchzucker und nur einem Prozent Fett eine andere Zusammensetzung als Kuhmilch auf und kann aufgrund des fehlendenden Molkenproteins nicht zu Käse verarbeitet werden. Die Stutenmilch wird als Frischmilch und in verarbeiteten Produkten wie in Kapseln zum Einnehmen oder als Inhaltsstoff in einer eigens kreierten Kosmetiklinie angeboten. Ein besonderes Produkt aus dem Hofladen der Familie Zollmann ist "Kimis", das durch Fermentation gewonnen wird. Dieses haltbare Produkt wussten bereits die Nomadenvölker Zentralasiens zu schätzen. Neben Stutenmilch und ihren Verarbeitungsprodukten werden Fohlen, Reitpferde und Pferde ab Hof verkauft.