Freudenstadt Pfeilschnell am Himmel unterwegs

Freudenstadt-Musbach. In dieser Altersklasse gibt es nicht allzu viele Piloten, die bereit sind, nochmals intensiv zu lernen und diese Herausforderung annehmen. Unter der Devise "Alter schützt vorm Fliegen nicht", wälzte Max Kappler, der in Bösingen wohnt, Lehrbücher und Fragebögen, um die UL-Lizenz anzugehen.

Der Wunsch zum Fliegen wurde Kappler in die Wiege gelegt. Sein Vater war bereits 1952 Ballonfahrer und baute seinerzeit einen eigenen Heißluftballon. Der Flugvirus packte seinen Sohn 1969. Bei den Nagolder Segelfliegern begann Kappler in Haiterbach mit dem Flugsport. Gerne erinnert er sich an erste Schulungsflüge mit Fluglehrer Hans Weber. Mit dem inzwischen verstorbenen Fluglehrer pflegte er eine lange Freundschaft.

Kappler flog noch mehrere Jahre in Haiterbach. Dann ließ der Beruf keine Zeit für das Hobby. Nachdem Sohn Maximilian in Musbach mit dem Flugsport anfing, sprang der Funke 2002 wieder auf den Vater über. Max Kappler legte sich kräftig ins Zeug und absolvierte alsbald den Segelflugschein. Wenn es heute seine Zeit zulässt, hebt er in Musbach mit seinen Lieblingsflugzeugen Duo Discus (Doppelsitzer) oder Discus CS ab. Dabei ist er ein reiner Genussflieger.