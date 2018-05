Freudenstadt Partykönigin Mia Julia kommt ins Turmbräu

Das blonde Schlagersternchen schafft es, nicht nur partywütige Männer, sondern auch Frauen mitzureißen wie keine vor ihr. Rekordverdächtig: Am Ballermann auf Mallorca ist die 28-Jährige mittlerweile die meistgebuchte Sängerin.

Ihre Songs sind für die Gäste auf der Insel längst eine Garantie für ausgelassene Partystimmung. Aber so weit so weit brauchen ihre Fans in Freudenstadt am Freitag gar nicht zu reisen: Mia Julia lässt es ab 21 Uhr im Turmbräu krachen.