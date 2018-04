Freudenstadt Partnerschaft auch für kleinere Häuser

Sechs größere touristische Betriebe aus der Nationalparkregion zählt die Nationalpark-Partnerinitiative bereits. Jetzt gibt es eine Neuerung zu vermelden: Ab sofort können sich kleinere Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe eine Partnerschaft mit dem Nationalpark Schwarzwald eingehen. Ob Hütte, Ferienwohnung, Naturfreundehaus oder Campingplatz – wer die Kriterien einer Partnerschaft erfüllt, kann seine Bewerbung ab sofort ebenfalls einreichen, teilt die Parkleitung mit. In regelmäßigen Abständen wird dann über die Aufnahme der Bewerberbetriebe entschieden.

"Bislang hatten wir unsere Vergabekriterien für eine Nationalpark-Partnerschaft an größeren Betrieben ausgerichtet. Doch die Nationalparkregion ist reich an großen wie kleinen Anbietern, die an sich selbst strenge Maßstäbe im Sinne der Nachhaltigkeit legen. Deshalb war diese Erweiterung folgerichtig", so Martin Rimmler, der die Partnerinitiative für den Nationalpark koordiniert.

Aufschlussreiches Treffen