Freudenstadt Partner der Minderheitskirchen

In Freudenstadt gibt es schon seit 1890 einen Gustav-Adolf-Frauenkreis, um die weltweite Arbeit zu unterstützen. Wie Vorsitzende Margarethe Nothacker berichtet, hat sich beim Freudenstädter Gustav-Adolf-Kreis die Form der Unterstützung in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend geändert. Denn während der Kreis früher eher ein Handarbeitskreis war, der durch Basare Geld für das Gustav-Adolf-Werk sammelte, dienen heute die monatlichen Treffen dem gegenseitigen Austausch, der Information und der gemeinsamen Auswahl der zu fördernden Jahresprojekte. Durch den Gustav-Adolf-Kreis werden seit einigen Jahren verstärkt junge Menschen gefördert, die im Rahmen ihres freiwilligen sozialen Jahrs in evangelischen Diasporagemeinden im Ausland mitarbeiten.

Dass die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) dieses gemeinsame Ziel gewissermaßen von einer anderen Richtung aus angeht bewies der Bericht, den Pfarrerin Not­hacker über ihre Arbeit in Wien abgab. Zwar bestehen die protestantischen Kirchen europaweit aus 94 verschiedenen einzelnen Kirchen mit über 50 Millionen Mitgliedern, doch bis auf die deutschen und die skandinavischen protestantischen Kirchen sind diese aber in allen anderen Ländern in der Minderheit, viele davon sind Diasporakirchen.

Bis 1973 arbeiteten diese Kirchen völlig getrennt. Nach einem ersten Treffen bildete sich vor 45 Jahren die GEKE, deren Mitglieder die ganze Bandbreite evangelischen Glaubens repräsentieren. So gehören dieser großen Organisation evangelische Kirchen wie die Reformierten, die Lutheraner, die Unierten und die Methodisten an. Aber auch vorreformatorische Kirchen wie die Waldenser und die Böhmischen Brüder haben sich der GEKE angeschlossen. Dass die gemeinsame Arbeit Früchte trägt, zeigt sich auch in einem gemeinsamen Liederbuch, das Lieder mit den Texten in der jeweiligen Landessprache enthält und europa- und weltweit in allen evangelischen Gottesdiensten eingesetzt wird.

Treffen an jedem ersten Donnerstag

Schon damit, so Kathrin Nothacker, sei gewährleistet, dass die evangelische Stimme in Europa dauerhaft vielstimmig bleibt. Wie sie berichtet, laufen zudem viele der weltweiten Förderprogramme der GEKE für evangelische Diasporagemeinden organisatorisch über das Gustav-Adolf-Werk. Gefördert werden auch die ökumenischen Dialoge zwischen Orthodoxen, Anglikanern, Baptisten, Evangelikalen und dem Einheitsrat der Katholiken sowie Projekte, bei denen einzelne protestantische Diasporagemeinden unterstützt werden.

Wie die Rückmeldungen der Mitglieder des Gustav-Adolf-Frauenkreises in Freudenstadt zeigen, ist ihnen diese Arbeit an der gemeinsamen Vision wichtig. Ein langjähriges Mitglied beschreibt das gemeinsame Ziel: "Unsere Projekte machen Sinn und man spürt, dass man mit der Welt verbunden ist". Wer sich dieser Arbeit anschließen möchte, ist an jedem ersten Donnerstag des Monats ab 14.30 Uhr im Gemeindehaus Ringhof Freudenstadt willkommen.