Freudenstadt Papageien-Dame ist Star bei Vogelschau

Dazu kamen noch zwei Enten und ein Fasan in einer großen Voliere. Alle Tiere stammen aus heimischer Nachzucht. "Mit der Nachzucht wollen die Züchter auch zur Arterhaltung einzelner Rassen beitragen", sagte Daniel Armbruster, Vorsitzender des Vogelzuchtvereins Freudenstadt.

Seit 2010 beschäftigt er sich mit der Vogelzucht. Angespornt wurde er von seinem in diesem Jahr verstorbenen Großvater Dieter Schneider. Dieser hatte sich diesem Hobby schon in den 60er-Jahren in Berlin verschrieben. Für Armbruster ist die Vogelzucht ein erfüllendes Hobby. Aktuell gibt es aber einen Wandel: Vom klassischen Züchten geht es derzeit eher in Richtung Arterhalt oder Aufnahme von Tieren.

Verständnis für die Lautstärke der Vögel