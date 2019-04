Freudenstadt Panorama-Freibad erwacht aus Winterschlaf

"Anfang April wurde mit der sogenannten Auswinterung im Freibad begonnen", erklärt Bäder-Geschäftsführer Tobias Degout. Zunächst wurden dazu, die Wasserspeicher- und Spülwasserbehälter im Untergeschoss des Betriebsgebäudes geleert und geputzt. Der Wasserspeicher ist Start- und Endpunkt vor der Filterreinigung im Wasserkreislauf des Bades. Die gesamte Technik wurde gewartet. Auch das Kinderplanschbecken und das 50-Meter-Kombibecken samt Überlaufrinnen wurden gesäubert und gründlich gereinigt, bevor das frische Wasser in die Becken eingelassen wurde. Ebenso wurden die Umkleiden und sanitären Anlagen auf Hochglanz gewienert und für die neue Saison startklar gemacht, teilt der Bäderbetrieb mit. Ab 8 Uhr geht es dann am 1. Mai los. "Die Wassertemperatur wird mit den Blockheizkraftwerken auf bis zu 23 Grad aufgeheizt", erklärt Degout. Die Preise bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Entspannen bei Vollmond

In den Vollmondwochen sind als besondere Aktionen Moonlight-Schwimmen geplant. Zu entspannender Musik kann man dann den Abend im Mondlicht ausklingen lassen. Das Freibad ist dazu an den Samstagen 15. Juni und 13. Juli sowie am Freitag, 16. August und Samstag, 14. September, bis mindestens 22 Uhr geöffnet.