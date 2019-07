Freudenstadt Panorama-Bad wieder geöffnet

Als eine der größeren Maßnahmen sticht den Besuchern die neu gestaltete Schwimmmeistertheke im Sport- und Freizeitbad ins Auge. Neben einem lichtgrauen Grundanstrich wurde die Thekenfront mit einer Beklebung versehen. "Zaunoptik mit Holz- und Seilelementen sowie Rettungsringe werden thematisch passend zum Aufsichtsbereich dargestellt", wird Bäder-Geschäftsführer Tobias Degout in der Pressemitteilung zitiert. Stolz ist Degout auch auf die neue Schneedusche im Vitalbereich. In ihrer Art ist sie die erste im Bereich öffentlicher Bäder in Baden-Württemberg. Sie ersetzt das bisherige Crash-Eis in der Eisgrotte.

Die Besucher können so ganzjährig eine Dusche in frischem Pulverschnee genießen. Der bisherige Crash-Eis- Automat wird im Laufe des Jahres zur Abkühlung für die Saunagäste in der Saunalandschaft installiert.

In dieser Zeit wurden verschiedene Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten vorgenommen, teilt der Bäderbetrieb mit. Dies waren insbesondere verschiedene Arbeiten an den Fliesenbelägen sowie Maler- und Schreiner-­arbeiten.