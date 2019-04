Freudenstadt Paketzusteller fälscht Unterschriften

Der Mann war wegen einer sogenannten "Täuschung im Rechtsverkehr" angeklagt. Ein Rechtsanwalt aus Freudenstadt hatte Strafanzeige erhoben, weil ihm im vergangenen Jahr an drei unterschiedlichen Tagen im Februar, April und Juni Paketlieferungen mit Büromaterial trotz besetztem Büro nicht in die Kanzlei geliefert wurden. Der Paketdienst hatte die Pakete im Treppenhaus beziehungsweise vor dem Gebäude abgelegt. Nachforschungen hatten ergeben, dass der Zustellnachweis in allen drei Fällen jeweils eine andere Unterschrift trug. Einmal soll der Angeklagte sogar mit dem Namen des Rechtsanwalts unterschrieben haben.

Wegen diesen drei Fällen erging an den Mann ein Strafbefehl, gegen den Einspruch eingelegt wurde. Der Angeklagte erfuhr mit Hilfe einer Dolmetscherin, weshalb er beschuldigt wurde. Er behauptete, dass er den Lieferwagen nicht gefahren habe und zu den genannten Zeiten in seiner Heimat weilte.

Hierzu ließ sein Verteidiger den Pass des Mannes vorlegen. Dieser war mit Ein- und Ausreisestempeln dermaßen übersät, dass trotz zeitraubender Recherchen nicht geklärt werden konnte, ob die Behauptungen des Paketzustellers stimmten. Auch seine Aussagen zur Dauer seines Arbeitsverhältnisses bei dem Paketdienst, die Anzahl seiner Urlaubstage und die Zeit, die er in seinem Heimatland verbracht haben soll, konnten kein Licht ins Dunkel der Angelegenheit bringen.